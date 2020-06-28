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  3. 28 Haziran 2020 10:34

İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.

İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.

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İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı

OĞLUYLA SARILIP BARIŞTI
İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki bir arsasını satacak oğlu Ahmet Tatlıses ile arsayı alacak kişiler arasında tartışma çıktı. Tatlıses ise "Oğlum beni tehdit ediyor" diyerek karakola gibi şikayetçi oldu. Günler sonra 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yapan Tatlıses, oğluyla barıştı.

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İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı

Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan sanatçı "Ben o olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ahmet benim göz bebeğim o benim oğlumdur. İnsanın özüne inmezsen kulaktan duyma şeyler olur. Gözümüz gördü kulağımız duydu. O benim oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Ben ne dersem onu program yapın" dedi.

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İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı

"BABAMLA SORUN YOK"
Tatlıses bu sözleri söylerken yanına gelen oğlu Ahmet Tatlı'ya sarıldı. Babasının elinden öpen Ahmet Tatlı ise babasıyla arasında bir sorun olmadığını söyledi.

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