İbrahim Tatlıses ''Beni tehdit ediyor'' dediği oğluyla barıştı
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.
OĞLUYLA SARILIP BARIŞTI
İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki bir arsasını satacak oğlu Ahmet Tatlıses ile arsayı alacak kişiler arasında tartışma çıktı. Tatlıses ise "Oğlum beni tehdit ediyor" diyerek karakola gibi şikayetçi oldu. Günler sonra 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yapan Tatlıses, oğluyla barıştı.
Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan sanatçı "Ben o olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ahmet benim göz bebeğim o benim oğlumdur. İnsanın özüne inmezsen kulaktan duyma şeyler olur. Gözümüz gördü kulağımız duydu. O benim oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Ben ne dersem onu program yapın" dedi.