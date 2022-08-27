İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalyeyle sahne almıştı! Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahneye çıkmıştı. Tatlıses'i dinlemek isteyenlerin ödediği ücret ise dudak uçuklattı.
Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından ayakları alçılı şekilde tekerlekli sandalye üzerinde sahneye çıktı.O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.
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İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ayakları alçılı şekilde sahneye çıktığı mekan doldu taştı.
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Tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen hayranları, Tatlıses'i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi.
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Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı.
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