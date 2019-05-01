İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna yeniden mi birlikte?
İbrahim Tatlıses, Alsancak'taki yeni restoranının açılışına 2001 yılında boşandığı Derya Tuna'yla birlikte katıldı. Tuna'ya "Hanım" diye seslenen İbrahim Tatlıses "Yeniden mi birlikteler?" sorusunu akıllara geldi. .
Uğradığı silahlı saldırı sonucu yıllardır İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Alsancak'ta yeni bir iş yeri daha açtı. Restoran açılışına eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la katılan İbrahim Tatlıses, röportajın bir kısmında eski eşine 'hanım' diye seslenince akıllarda soru işareti bırakmayı başardı.
"AŞKIM SEVGİM BURAYA GETİRDİ" İzmir'e yerleştiğini ve artık İzmirli olduğunu belirten Tatlıses, basın mensuplarının "Sizi İzmir'e bağlayan nedir?" sorusuna "aşk" yanıtını verdi. Tatlıses, "Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir'in aşkı, İzmir'e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim ben; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir'i seviyorum, sevilmeyecek bir memleket değil" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL BİTTİ HANIM" Derya Tuna röportaj sırasında araya girerek, "Bir tane İstanbul'a açarsa ciğerci" derken, ünlü sanatçı, "İstanbul bitti hanım bitti. İstanbul'u kapatıyorum. Orada da var kebap salonu. Orayı buraya taşıyacağım" yanıtını verdi. Tatlıses'in Derya Tuna'ya böyle seslenmesi akıllara "Yeniden mi birlikteler" sorusunu getirdi.