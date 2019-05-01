İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna yeniden mi birlikte?

"O BENİM ANA KRALİÇEMDİR" İbrahim Tatlıses, bir programda 2001 yılında boşandığı eski hayat arkadaşı Derya Tuna için, "İkimizin evlerinde odalarımız var. Birbirimize saygıdan başka bir şey duymayız. O benim ana kraliçemdir, öyle de kalacak" demişti.