İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Milyonlarca lira dolandırıldı

EŞİNİ İŞÇİ GÖSTERİP 45 BİN LİRA ZARAR ETTİRDİ Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; hazırlanan raporda Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp, kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği belirlenirken, eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.