İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Milyonlarca lira dolandırıldı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait "Tatlıses Gıda" isimli bir firması vardı. Özlem P. ve Fulya T., Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, "Şirket Denetleme Raporu" hazırladı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait "Tatlıses Gıda" isimli bir firması vardı. Özlem P. ve Fulya T., Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, "Şirket Denetleme Raporu" hazırladı.
Rapora göre, Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi.
İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
EŞİNİ İŞÇİ GÖSTERİP 45 BİN LİRA ZARAR ETTİRDİ Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; hazırlanan raporda Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp, kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği belirlenirken, eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.