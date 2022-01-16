İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Oğlu yaşam mücadelesi veriyor
İbrahim Tatlıses'in Adalet Tatlı ile olan eviliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi.
Tatlıses'in ilk evliliğini yaptığı Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi. Ahmet Tatlıses'in son durumuna ilişkin henüz bir bilgi edinilmezken, İbrahim Tatlıses'in derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu şarkıcı İdo'nun ağabeyini ameliyat geçirdiği hastanede ziyaret ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı geçirdi.
İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses yıllar sonra tekrar ekrana dönerek sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak sanatçıya bir kötü haber geldi.
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Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı geçirdi.
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Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu.
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