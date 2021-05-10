İbrahim Tatlıses'in anne özlemi
‘İbo Show' isimli programla ekrana dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından duygulandıran bir Anneler Günü mesajı paylaştı.
Ülkemizde her yıl mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü, kutlanıyor.
1 / 9
Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından duygusal paylaşımlar yaparak Anneler Günü'nü kutluyor.
2 / 9
İbrahim Tatlıses de 2019 yılında hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret ettiği bir karesini paylaştı.
3 / 9
Tatlıses, yaptığı paylaşımına ise, "Beni bugünlere getiren yüreği, mekanı cennet olan annem. Siz gelecek nesillere ömrünü adayan yeryüzünün eşsiz melekleri. Sizlerin ve çocuklarımın annelerinin günü kutlu olsun."
4 / 9