İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ayşegül Yıldız güzelliği ile de dikkat çekiyor. Yıldız, son olarak ablası Hülya Yıldız'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı. Yıldız'ın ablası görenleri şaşırttı desek yalan olmaz.