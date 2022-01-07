İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Ayşegül Yıldız'ın ablası güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.
İbrahim Tatlıses'in 20 yıl birlikte olduğu Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
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Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturdu. Bir kız çocukları olan çift, 2013'te boşandı.
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Elif Ada adında kızları olan Tatlıses ve Yıldız zaman zaman bir araya geliyor.
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Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ayşegül Yıldız güzelliği ile de dikkat çekiyor. Yıldız, son olarak ablası Hülya Yıldız'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı. Yıldız'ın ablası görenleri şaşırttı desek yalan olmaz.
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