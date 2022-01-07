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  4. İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor

İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Ayşegül Yıldız'ın ablası güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.

İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor - Resim: 1

İbrahim Tatlıses'in 20 yıl birlikte olduğu Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor - Resim: 2

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturdu. Bir kız çocukları olan çift, 2013'te boşandı.

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İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor - Resim: 3

Elif Ada adında kızları olan Tatlıses ve Yıldız zaman zaman bir araya geliyor.

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İbrahim Tatlıses'in eski baldızı güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor - Resim: 4

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ayşegül Yıldız güzelliği ile de dikkat çekiyor. Yıldız, son olarak ablası Hülya Yıldız'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı. Yıldız'ın ablası görenleri şaşırttı desek yalan olmaz.

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