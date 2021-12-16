İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız derin yırtmaçlı eteğiyle büyüledi
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, adından söz ettiriyor. 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız kusursuz fiziğiyle beğeni topluyor.
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Yıldız, son olarak instagram hesabından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı.
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SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR
İbrahim Tatlıses’le olan evliliğinden Elif Ada adından bir kızı olan Ayşegül Yıldız, ünlü şarkıcıdan boşandıktan sonra memleketi Bursa’ya dönerek eğitimini aldığı mimarlık ofisi açtı.
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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a döneceğinin sinyalini veren Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile sık sık bir araya geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşegül Yıldız, son paylaşımlarıyla da göz kamaştırdı.
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