İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız derin yırtmaçlı eteğiyle büyüledi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a döneceğinin sinyalini veren Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile sık sık bir araya geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşegül Yıldız, son paylaşımlarıyla da göz kamaştırdı.