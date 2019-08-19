İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu. İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun her zaman destekçisi olduğunu daha önceki röportajlarında da dile getiren Derya Tuna, bu kez oğlunun sevgilisi hakkında konuştu.