İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması
Derya Tuna oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu.
Derya Tuna oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu. İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun her zaman destekçisi olduğunu daha önceki röportajlarında da dile getiren Derya Tuna, bu kez oğlunun sevgilisi hakkında konuştu.
Derya Tuna, oğlu İdo'nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli hakkında yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. İşte Derya Tuna'nı o sözleri.
Derya Tuna, ''İdo'nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Yasemin'in benim başımın üzerinde yeri var. İdo'm sevmiş ben mi sevmeyeceğim' yanıtını verdi.