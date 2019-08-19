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  3. 19 Ağustos 2019 17:50

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu. İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun her zaman destekçisi olduğunu daha önceki röportajlarında da dile getiren Derya Tuna, bu kez oğlunun sevgilisi hakkında konuştu.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna, oğlu İdo'nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli hakkında yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. İşte Derya Tuna'nı o sözleri.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna, ''İdo'nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Yasemin'in benim başımın üzerinde yeri var. İdo'm sevmiş ben mi sevmeyeceğim' yanıtını verdi.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’dan İdo açıklaması

Derya Tuna'nın oğlu İdo hakkındaki açıklamaları sonrası İbrahim Tatlıses ile olan evliliği akıllara geldi. İşte ünlülerin geçmişlerinde kalan evlilikleri.

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