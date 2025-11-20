İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu
2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünya evine giren Yasemin Şefkatli 1 ay arayla ikinci kez hastanelik oldu.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
Anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve çocuklarıyla ilgilenen Tatlıses çifti sosyal medyadan ailece çıktıkları tatillerden sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyordu.
Geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı olduğunu açıklayan Yasemin Şefkatli, ilerleyen günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu.
Son paylaşımında ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğini ve durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü isim, "Ameliyatım bitti, şükür çok iyim" şeklindeki ifadeleri kullanmıştı.
