İbrahim Tatlıses'in gelini ve torunu hastanelik oldu
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ve torunu talihsiz bir kaza geçirdi. Şefkatli, kucağında oğluyla merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Küçük bebeğin yaralandığı olay sonrası anne ve oğul hastaneye kaldırıldı.
Tatlıses ailesi zor günlerden geçiyor. İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından, aileyi sarsan bir kaza haberi de gelini Yasemin Şefkatli’den geldi. Şefkatli, evinin merdivenlerinden kucağında oğluyla indiği sırada ayağının kayması sonucu talihsiz bir kaza geçirdi.
Düşmenin etkisiyle kucağındaki minik oğlu, merdivenlerin başında bulunan çocuk güvenlik kapısının demirine çarparak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğul, doktorlar tarafından gözetim altına alındı.
Hastanede yapılan tedavinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden takipçilerine bilgi verdi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şefkatli, "Görünmez kaza işte, Allah beterinden korudu. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerimizi kırmadık" ifadelerini kullandı.
Şefkatli, ''Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük o kucağımdayken ayağım kaydı çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum. Bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye şu an ikimizde çok iyiyiz görünmez kaza işte Allah beterinden gerçekten korudu ikimizde kafamızı vurmadık bir yerlerimizi kırmadık “doktor put” deyip önünü açıp gösteriyor sürekli.'' ifadelerini kullandı.