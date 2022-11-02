İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim

Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.