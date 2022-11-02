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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, düğünden sonra soruları yanıtladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim - Resim: 1

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile evlendi. 

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim - Resim: 2

Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim - Resim: 3

"Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim" diyen Çıtak, "Bu arada size ufak bir sitemim olacak. Beni çok kilolu çekmişsiniz. Kıyafetim hakkında yapılan eleştirilerde hiç hoş değildi" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Düğünden sonra bir hafta kendime gelemedim - Resim: 4

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Tatlıses Dilan Çıtak'a da aynı şekilde altın kemer takmıştı. Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.

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