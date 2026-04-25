İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını ilk kez açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Armağan Çağlayan'ın programında samimi itiraflarda bulundu. Uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlığını ilk kez kamuoyuyla paylaşan Çıtak, babasıyla olan ilişkisinden iş hayatındaki engellere, eşi Levent Dörter'le olan ilişkisinden geçmiş travmalarına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Temizlik ve titizlik takıntısının günlük yaşamını ciddi şekilde kısıtladığını belirten Çıtak, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Evindeki düzenin bozulmasına tahammül edemediğini ifade eden şarkıcı, "Ev içinde yaşadığım durumlar hayatımı gerçekten zorlaştırıyor. Misafir kabul etmekte zorlanıyorum, bu bende ciddi bir anksiyete yaratıyor" dedi.
Babasının İbrahim Tatlıses olmasının getirdiği zorluklara da değinen Çıtak, magazin dünyasında hakkında çıkan bazı haberlerin profesyonel iş hayatını zedelediğini vurguladı
. Sanatçı, bu olumsuz yorumlar nedeniyle bazı büyük marka anlaşmalarının iptal edildiğini dile getirerek yaşadığı haksızlığa dikkat çekti.