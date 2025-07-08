İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşını duyan kulaklarına inanamadı
Gazeteci Burhan Akdağ, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı. Tatlıses'in sünnet olduğu yaşı açıklayan Akdağ, herkesi şaşırttı.
Gazeteci Burhan Akdağ, "Magazin Bahane" programında, Tatlıses'in sünnet yaşını ilk kez açıkladı. Akdağ'ın iddiasına göre Tatlıses’in sünnet yaşını kardeşi ağzından kaçırdı.
Programda Tatlıses'in çocukluğu, duygusal yapısı, maddi kararları ve dikkat çeken bir sünnet detayı ilk kez gündeme geldi. Burhan Akdağ, Tatlıses'in kişilik özelliklerini anlatırken, Tatlıses'in çevresindeki kişilere kolayca inandığını, bu yüzden iş ilişkilerinde sıkça sorunlar yaşadığını söyledi.
Öte yandan programda Tatlıses'in karakter özelliklerinin yanı sıra kariyerine de değinildi. Akdağ'a göre Tatlıses en çok kazanan isimlerden biri olmasına rağmen, servetini doğru yönetemedi.
SÜNNET YAŞINI DUYAN DONDU KALDI
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise, İbrahim Tatlıses'in sünnet hikâyesi oldu. Akdağ'ın verdiği bilgiye göre Tatlıses, maddi yetersizlikler nedeniyle çocuk yaşta değil, 24-25 yaşlarında sünnet oldu.
Akdağ, sohbet sırasında Hüseyin Tatlı'ya çocukluklarına dair bir şeyler sorarken konunun sünnete geldiğini belirtti ve yaşını sorduğunda şu cevabı aldığını aktardı, "Hüseyin'e kaç yaşında sünnet oldun dedim. '3, 4 ya da 5 yaşlarındaydım' dedi. Peki dedim, yalnız mı oldun? 'Hayır, abimle beraber olduk' dedi. 'Abin kim?' dedim, 'İbrahim Tatlıses' dedi."