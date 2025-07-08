İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşını duyan kulaklarına inanamadı

SÜNNET YAŞINI DUYAN DONDU KALDI

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise, İbrahim Tatlıses'in sünnet hikâyesi oldu. Akdağ'ın verdiği bilgiye göre Tatlıses, maddi yetersizlikler nedeniyle çocuk yaşta değil, 24-25 yaşlarında sünnet oldu.

Akdağ, sohbet sırasında Hüseyin Tatlı'ya çocukluklarına dair bir şeyler sorarken konunun sünnete geldiğini belirtti ve yaşını sorduğunda şu cevabı aldığını aktardı, "Hüseyin'e kaç yaşında sünnet oldun dedim. '3, 4 ya da 5 yaşlarındaydım' dedi. Peki dedim, yalnız mı oldun? 'Hayır, abimle beraber olduk' dedi. 'Abin kim?' dedim, 'İbrahim Tatlıses' dedi."