İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a itiraf üstüne itiraf

Tatlıses, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak, “Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olurdu. O gün diyor ki, 'Bir çorba içeyim.' Çorbasını içtikten sonra 'Bu akşam da gitmeyeyim' dedi. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir’e gelecek” diyerek dostu Aydemir Akbaş ile ilgili anısını paylaştı.