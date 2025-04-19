İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a itiraf üstüne itiraf
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın Youtube programında sağlık durumundan soyadına, pişmanlıklarından ailesine kadar birbirinden ilginç itiraflarda bulundu.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak, “Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olurdu. O gün diyor ki, 'Bir çorba içeyim.' Çorbasını içtikten sonra 'Bu akşam da gitmeyeyim' dedi. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir’e gelecek” diyerek dostu Aydemir Akbaş ile ilgili anısını paylaştı.
Sağlık sorunlarıyla ilgili de konuşan Tatlıses, "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ben nereden geldiğimi bildiğim için tepeden inmedim. Mağaradan geldim, kültürlüden daha kültürlüyüm. Okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor, tedavi görmüyorum." dedi.
Yaşadığı zorlukları da paylaşan ünlü şarkıcı, "Eşeğim yoktu, uçağım oldu. Mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum." dedi.