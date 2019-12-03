İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet
Oyuncu Bella Thorne, İngiliz Moda Ödülleri'ne katıldığı kıyafetle geceye damgasını vurdu. İç çamaşırı giymeyen oyuncu, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
22 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne, cesur kıyafet tercihiyle damga vurdu.
Derin bacak yırtmacıyla frikik vermekten son anda kurtulan Thorne'un, diğer karelerde iç çamaşırı giymediği görüldü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı duş videosuyla bir milyonun üzerinde beğeni alan genç yıldız, geceye müzisyen sevgilisi Benjamin Mascolo ile katıldı.