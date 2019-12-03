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  3. 03 Aralık 2019 14:48

İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet

Oyuncu Bella Thorne, İngiliz Moda Ödülleri'ne katıldığı kıyafetle geceye damgasını vurdu. İç çamaşırı giymeyen oyuncu, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet

22 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne, cesur kıyafet tercihiyle damga vurdu.

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İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet

Derin bacak yırtmacıyla frikik vermekten son anda kurtulan Thorne'un, diğer karelerde iç çamaşırı giymediği görüldü.

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İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı duş videosuyla bir milyonun üzerinde beğeni alan genç yıldız, geceye müzisyen sevgilisi Benjamin Mascolo ile katıldı.

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İç çamaşır giymeyen Bela Thorne'dan cesur kıyafet

Instagram'da yatak videolarını paylaşan çift, kameralar önünde birbirlerini öpücüklere boğdu.

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