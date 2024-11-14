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Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın Tottenham ile karşılaştığı mücadelede ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Mauro Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e uçarak eski eşi Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastığı ortaya çıktı. Öte yandan yıldız futbolcu hakkında ''kadına şiddet'' suçlamasıyla işlem başlatıldığı iddia edildi. Galatasaray Kulübü ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi - Resim: 1

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını dudak dudağa görüntü vererek resmen duyurmuştu.

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Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi - Resim: 2

Arjantinli yıldızın sakatlığının ardından rapçi L-Gante ile yatak pozu da paylaşan Nara Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

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Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi - Resim: 3

İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden Icardi, "'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında. Ayrıca gazeteci Pepe Ochoa, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı.

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Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi - Resim: 4

Icardi'nin Wanda Nara ile buluştuğu binaya L-Gante'nin girmesini yasakladığını söyleyen Ochoa, "Bir apartman dairesinde buluştular, bağırdıklarını doğrulattım. Icardi, Arjantin'de çünkü tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

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