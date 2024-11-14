Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi

İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden Icardi, "'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında. Ayrıca gazeteci Pepe Ochoa, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı.