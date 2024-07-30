Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara cesur pozlarına yenilerini ekledi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Mayokinisiyle verdiği pozlarda Nara'nın etkileyici fiziği ve güzelliği beğeni topladı.
Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Wanda Nara aldığı kararı sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.
Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını doğruladı. Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:
"Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler."
ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI
Bu gelişmeler üzerine ise Mauro Icardi de çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı alıntılayarak "Ouch" notuyla kendi Instagram hesabından paylaşmıştı.