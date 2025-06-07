Icardi ile China Suarez nerede Wanda Nara orada
Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez ile aşk tatili devam ederken, çiftin burnunun dibinde yaz tatiline çıkan Wanda Nara'dan da Icardi ile Suarez çiftine nispet pozları geldi...
Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında eski eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve davaları hala devam ederken yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi güzel nişanlısı China Suarez ile Ibiza tatiline çıkmıştı.
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Icardi ile Suarez'in aşk tatilinden sosyal medyaya yansıyan karelerde ünlü çiftin dudak dudağa aşk yaşadığı anlar olay olmuştu.
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Ibiza'da bir tekne turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez, denizin ve güneşin tadını çıkarırken ilginç bir sürpriz yaşandı.
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Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez’in İbiza tatilinin yakınında, Formentera adasından paylaştığı cesur fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
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