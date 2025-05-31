Icardi ile nişanlısı China Suarez İstanbul'un altını üstüne getirdi
Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında eski eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve davaları hala devam ederken yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi güzel nişanlısı China Suarez ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için geldiği İstanbul'un altını üstüne getirdi...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğini bitirdikten sonra Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Mauro Icardi ile China Suarez çifti nişanlanarak kısa sürede büyüyen aşklarına evlilik yolundaki ilk resmi adımı da atmıştı.
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Mauro Icardi nişanlısı China Suarez ile Galatasaray'ın dün akşam kendi sahasında Başakşehir'i 2-0 yendiği sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'teki son maçının ardından düzenlenen kupa eğlencesine katılmış ve doyasıya eğlenmişti.
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Dün geceki büyük kutlamanın yanı sıra ikilinin İstanbul'da da "tatil gezisi" yaptıkları ortaya çıktı.
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