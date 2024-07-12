Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından şarkıcı Simge Sağın'ın yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.
Trendyol Süper Lig'in son gol kralı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takibi bırakmasıyla başlayan iddialar sonrasında Wanda Nara'dan da, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" açıklaması gelmişti.
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İkili arasında çalkantılı günler yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu.
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Paylaşımında, “Başlıyoruz” ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.
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