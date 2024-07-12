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  4. Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım

Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından şarkıcı Simge Sağın'ın yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in son gol kralı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takibi bırakmasıyla başlayan iddialar sonrasında Wanda Nara'dan da, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" açıklaması gelmişti.

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Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım - Resim: 2

İkili arasında çalkantılı günler yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım - Resim: 3

Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu.

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Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım - Resim: 4

Paylaşımında, “Başlıyoruz” ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.

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