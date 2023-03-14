  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak

İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, gecelerde yakalandı.

İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak - Resim: 1

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, attığı goller kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

1 / 14
İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak - Resim: 2

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara ile kısa süre sonra barışmış, sorunlarını aştıklarını da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etmişti.

2 / 14
İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak - Resim: 3

Ancak ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi kafaları karıştırdı.  

3 / 14
İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak - Resim: 4

Icardi, Kuruçeşme’deki Scatola adlı mekânda üç kadınla felekten bir gece çaldı.

4 / 14