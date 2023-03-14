İcardi'nin çapkınlık gecesi Wanda Nara'yı çıldırtacak
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, gecelerde yakalandı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, attığı goller kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara ile kısa süre sonra barışmış, sorunlarını aştıklarını da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etmişti.
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Ancak ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi kafaları karıştırdı.
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Icardi, Kuruçeşme’deki Scatola adlı mekânda üç kadınla felekten bir gece çaldı.
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