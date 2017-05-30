İçerde dizisinin final tarihi ne zaman ?
Ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olan İçerde final yapmaya hazırlanıyor.
Dün yayınlanan 36.bölümün ardından İçerde'nin resmi instagram hesabından dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu.
İçerde Türk dizi tarihine damga vuran dizilerinden biri oldu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve Show Tv'nin 2017 yılında en çok izlenen dizilerinden biri olan İçerde'nin final tarihi dün resmi olarak açıklandı.
Usta isimlerin yanı sıra yeni dönem popüler isimlerinde yer aldığı İçerde dizisi 39.bölüm sonunda final yapacak.