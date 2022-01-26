İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ güzelliğini annesinden almış!
Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti.
İclal Aydın ve eski eşi Kemal Başbuğ'un kızları Zeynep Lal Başbuğ, 20 yaşında genç kız oldu.
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Annesinin gözlerden uzak büyüttüğü kızı son hali ile gündem oldu.
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Güzelliği ile dikkat çeken ismin, annesi ile benzerliği dikkat çekti.
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İclal Aydın kimdir?
Çerkes kökenli bir anne ve Kürt kökenli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen İclal Aydın, Nevşehir'de doğdu.
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