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  3. 21 Nisan 2020 09:39

İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!

2018 yılında dünyaevine giren İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden müjdeli haber geldi. Öte yandan çift, haklarında çıkan aldatma iddialarını da yalanladı.

İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya alan ikili, şu ifadeleri kullandı:

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İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!

Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler.

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İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!

Öte yandan çift, haklarında çıkan aldatma iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

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İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!

Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

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