İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden bebek müjdesi!
2018 yılında dünyaevine giren İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden müjdeli haber geldi. Öte yandan çift, haklarında çıkan aldatma iddialarını da yalanladı.
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya alan ikili, şu ifadeleri kullandı:
Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler.