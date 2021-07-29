İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evleniyor
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, evlilik yolunda ilk adımı atan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, koronavirüs nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Daha fazla beklemek istemeyen çiftin düğün tarihi belli oldu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında müjdeli haberi duyurdu. İşte o yazı…
Geçen yıl ekimde nişanlanan; ancak pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına eriyor!
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"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, pandemi kısıtlamaları izin vermeyince önce aralıktaki, sonra da mayıs ayına aldıkları düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
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1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de, kır düğünüyle evlenmeye karar veren çift, davetiyeleri daha göndermemiş ama şimdiden eşi dostu arayıp o günü boş bırakmalarını istemiş.
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sanırım araya yaz tatili girdiği için düğünlerini ekime bırakmış.
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