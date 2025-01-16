İfadesi ortaya çıktı: Serenay Sarıkaya 5 milyon dolarlık soruya bu yanıtı verdi

Sarıkaya tanık olarak verdiği ifadesinde menajer Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını belirterek "Kendisiyle aramızda mevcut ilişkisi dışında uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım." dedi.