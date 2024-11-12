İffet filminin Cemil'i yıllar sonra ortaya çıktı

Faruk Peker olay olan sahneyle ilgili olarak "O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..." diyerek o gün çekimlerde yaşadıklarını da "Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. &Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık. Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." ifadeleriyle anlatmıştı.