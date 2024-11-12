İffet filminin Cemil'i yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'te Müjde Ar ile birlkte rol alan ve Cemil karakterine hayat veren Faruk Peker'in son hali görenleri şaşırttı.
Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
İffet'teki sahnesiyle akıllardan silinmeyen ünlü isim önceki senelerde verdiği bir röportajda bu sahneyle ilgili"Efsaneyi yaratan rahmetli Kartal Tibet'tir. O sahne de Kartal Tibet'in aklına geldi. Kartal Tibet'in dehası." demişti.
Faruk Peker olay olan sahneyle ilgili olarak "O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..." diyerek o gün çekimlerde yaşadıklarını da "Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. &Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık. Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." ifadeleriyle anlatmıştı.
Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hala akıllarda olan filmin yakışıklısı Faruk Peker şimdilerde Muğla'da yaşıyor ve YouTube'da sinema ile spor içerikli videolar yayınlıyor.