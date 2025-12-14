İki ay önce nikah masasına oturmuştu... Güzel oyuncu yumurtalıklarını dondurdu
Geçtiğimiz Eylül ayınn sonunda bir süredir birliktelik yaşadığı Ilgaz Giritlioğlu ile dünya evine giren güzel oyuncu Seda Türkmen menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.
2019 yılında Bora Akkaş’la tek celsede boşanan Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Erdal ile Ece, Sustalı Ceylan, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi yapımlarla tanınan güzel oyuncu Seda Türkmen kendisi gibi oyuncu olan Ilgaz Giritlioğlu ile geçtiğimiz Eylül ayında hayatını birleştirmişti.
Sürpriz bir şekilde evlenen çift, nikahtan kareleri ''İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik'' notuyla paylaşmıştı.
Seda Türkmen'in nikahında gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etmesi de gündem olmuştu.
