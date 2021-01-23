İki ayda 25 kilo veren Deniz Seki'den estetik iddialarına yanıt
2 buçuk ayda 25 kilo birden veren Deniz Seki, vücudunda oluşan sarkmaları toparlatmak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
2 buçuk ayda 25 kilo birden veren Deniz Seki, vücudunda oluşan sarkmaları toparlatmak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Estetik yaptırdığı iddialarına cevap veren Seki, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" şeklinde konuştu.
"VÜCUDUMDA SARKMA SÖZ KONUSU DEĞİL" İşte Deniz Seki'nin o açıklaması: Bugün haberlere söz konusu olan ameliyatımla ilgili bilgilendirme; Dün, Doktor Müge Sevindik tarafından gerçekleştirilen operasyonum uzun süredir planladığım göğüs estetiği ameliyatım ile ilgilidir.
Haberlere konu olan, Şeyda Coşkun'dan almış olduğum destek ve verdiğim kilolarlardan dolayı vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir. Aksine Şeyda Coşkun sayesinde sağlıklı beslenme, pilates ve yürüyüş ile tanışmış, 2,5 ayda gayet sağlıklı ve sıkılaşarak, kilo verdiğimi bilgilerinize sunarım. Deniz Seki...