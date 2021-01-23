İki ayda 25 kilo veren Deniz Seki'den estetik iddialarına yanıt

Haberlere konu olan, Şeyda Coşkun'dan almış olduğum destek ve verdiğim kilolarlardan dolayı vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir. Aksine Şeyda Coşkun sayesinde sağlıklı beslenme, pilates ve yürüyüş ile tanışmış, 2,5 ayda gayet sağlıklı ve sıkılaşarak, kilo verdiğimi bilgilerinize sunarım. Deniz Seki...