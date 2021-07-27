İki isim daha Çok Güzel Hareketler'e veda etti
Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.
Kanal D'de 3 sezondur ekrana gelen Güzel Hareketler 2'de ayrılıklar devam ediyor. Daha önce de 8 oyuncunun veda ettiği programdan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de ayrılma kararı aldı.
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Programa son olarak Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda etti. Her iki isim de ayrılıklarını sosyal medyadan duyurdu.
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Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan , "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" paylaşımını yaptı.
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Instagram'dan paylaşım yapan Yiğit Taşdemir, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" ifadelerini kullandı.
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