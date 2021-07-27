İki isim daha Çok Güzel Hareketler'e veda etti

Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan , "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" paylaşımını yaptı.