İki ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den Venedik'te ''Sakıncalı'' buluşma, olay pozlar
İki ünlü oyyuncu Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, başrollerini paylaştıkları Sakıncalı dizisinin lansmanı için Venedik'e giderek kameralara Venedik'teki gondol gezisinde pozlar verdi...
Yapımını Gold Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı Sakıncalı dizisinin Venedik'teki galasına 35 ülke katıldı.
1 / 10
NOW TV'de yayımlanacak olan ve yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün bulunduğu dizinin başrolleri Özge Özpirinçci ile Salih Bademci, şehirde yoğun ilgi ile karşılandı.
2 / 10
İkili daha önce 'İlk ve Son' adli dizide birlikte başrolü paylaşmıştı.
3 / 10
Dizinin başrolünde Özge Özpirinçci, çocuğunun ölümünün ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Süreyya karakterine hayat veriyor.
4 / 10