İki yıldır kanserle savaşan ünlü sanatçı Selcan Asyalı'dan müjdeli haber geldi
Meme kanseri nedeniyle iki yıldır tedavi gören şarkıcı Selcan Asyalı'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.
İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Sevcan Asyalı, kanseri atlattığını duyurdu.
Ünlü isim kanseri atlattığını duyururken, kanserin yinelenmemesi için 4 yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı.
Habertürk'ün haberine göre, Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi.
