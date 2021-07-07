İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım
ÇOK YAKINDA atv'DE BAŞLIYOR! Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatacak olan dizinin hikâyesi, izleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek.
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Dün yayınlanan yeni tanıtımda ise Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva karakterinin öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.
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İkimizin Sırrı'nın yeni tanıtımında, "Ancak kendin gibi olursan mutlu olursun demişti annem. Mutluluk şartlar ne olursa olsun kendi dünyalarını kurmayı başaranların hakkıdır." sözleri dikkat çekti.
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