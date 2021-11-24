İkinci kez anne olan Bengü çocuklarıyla poz verdi: ''Kaygımı geride bıraktım''

"BİZİM EVDE DURUMLAR BÖYLE"

"Bizim evde durumlar böyle... Bu fotoğraf, minik Selim'i besledikten hemen sonra çekildi" ifadelerini kullanan Bengü şöyle devam etti; "İlk günlerdeki 'Her şeye yetebilir miyim?' kaygımı geride bırakarak; tabii ki en başta eşimin desteğiyle ve büyük aşkım, ilk göz ağrım Zeynep'imin sevgi dolu kalbiyle, ona her şeyi tek tek anlatarak; saklamadan, saklanmadan; tam tersi onu da bu tatlı sürece dahil edip, kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak, ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor…"