İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu
Doğa Rutkay güzel haberi takipçileri ile paylaştı...
Rutkay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:
"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.
Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...
Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️
Sizlerle paylaşamak istedim.
Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz.
Sevildiğini anlıyor insan...
Dualarınızı eksik etmeyin
Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin