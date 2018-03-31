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  3. 31 Mart 2018 14:26

İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

Doğa Rutkay güzel haberi takipçileri ile paylaştı...

İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

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İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

Rutkay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:

"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.
Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...
Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️
Sizlerle paylaşamak istedim.
Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz.
Sevildiğini anlıyor insan...
Dualarınızı eksik etmeyin
Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin

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İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

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İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

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