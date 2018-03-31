İkiz bebeklerin cinsiyeti belli oldu

Rutkay güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu:



"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık.

Sağlıkla,özenle,duayla,pozitif düşünceyle ve neşeyle...

Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler☺️

Sizlerle paylaşamak istedim.

Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz.

Sevildiğini anlıyor insan...

Dualarınızı eksik etmeyin

Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin