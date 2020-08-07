İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da
Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret etmek için gittiği İran'da koronavirüsten dolayı dört ay boyunca mahsur kalan İlayda Akdoğan, İstanbul'a döndü.
Milliyet gazetesinin haberine göre İlayda Akdoğan ve sevgilisi Roham Kabir, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Roham Kabir ile alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.
Oyuncu İlayda Akdoğan 4 ay önce İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’in yanına gitmiş, pandemi nedeniyle Tahran’da mahsur kalmıştı.