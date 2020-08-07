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  3. 07 Ağustos 2020 08:51

İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da

Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret etmek için gittiği İran'da koronavirüsten dolayı dört ay boyunca mahsur kalan İlayda Akdoğan, İstanbul'a döndü.

İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da

Milliyet gazetesinin haberine göre İlayda Akdoğan ve sevgilisi Roham Kabir, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da

Roham Kabir ile alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.

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İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da

Oyuncu İlayda Akdoğan 4 ay önce İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’in yanına gitmiş, pandemi nedeniyle Tahran’da mahsur kalmıştı.

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İlayda Akdoğan İranlı sevgilisiyle İstanbul'da

Çift, bir ay önce Türkiye’ye dönerek, Antalya'da tatil yapmıştı.

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