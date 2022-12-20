  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Son dönemlerde yıldızı en çok parlayan genç oyuncular arasında yer alan İlayda Alişan kırmızı dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.

İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 1

Bu haliyle hatırladığımız İlayda Alişan saçlarını simsiyaha boyadı.

1 / 7
İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 2

Takipçileri onun koyu renkli saçlarına alışamayıp "Eski hali daha güzeldi" yorumlarında bulunsa da ünlü oyuncu bu halini çok sevdi.

2 / 7
İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 3

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde başrol oynayan İlayda Alişan'ın dizisi erken final yaptı.

3 / 7
İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı - Resim: 4

Kıpkırmızı mini bir elbise giyen İlayda Alişan'a beğeni yağdı.

4 / 7