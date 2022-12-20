İlayda Alişan kırmızılar içinde! Göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Son dönemlerde yıldızı en çok parlayan genç oyuncular arasında yer alan İlayda Alişan kırmızı dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.
Bu haliyle hatırladığımız İlayda Alişan saçlarını simsiyaha boyadı.
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Takipçileri onun koyu renkli saçlarına alışamayıp "Eski hali daha güzeldi" yorumlarında bulunsa da ünlü oyuncu bu halini çok sevdi.
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde başrol oynayan İlayda Alişan'ın dizisi erken final yaptı.
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Kıpkırmızı mini bir elbise giyen İlayda Alişan'a beğeni yağdı.
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