İlayda Alişan ''Piyasa''da tesettüre girdi
Çukur ile hayatımıza girne güzel oyuncu İlayda Alişan, Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'daki Münevver başrolü için tesettüre girdi.
Bir dönem reytinglere damgasını vuran Çukur adlı dizide hayat verdiği 'Akşın Koçovalı' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran İlayda Alişan şimdilerde Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa ile yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
1 / 10
Son dönemlerde yıldızı en çok parlayan genç oyuncular arasında yer alan ve artık 29 yaşında genç bir kadın olan İlayda Alişan Piyasa dizisinde canlandıracağı Münevver rolü için tesettüre girdi.
2 / 10
İlayda Alişan’ın Netflix'in yerli yapımı İyi Adamın 10 Günü filminde Nejat İşler ile yatak sahneleri olay olmuştu.
3 / 10
Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'da dizinin başrolünü Alp Navruz ile paylaşan İlayda Alişan hayranlarını şaşırtan bir imajla karşımıza çıkıyor.
4 / 10