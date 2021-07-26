İlayda Alişan tatil fotoğraflarıyla yine gündemde
'Masumiyet' dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan aşklarına birlikte tatil yaparak devam ediyor.
'Masumiyet' dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın, yapımın final yapmasının ardından aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Mavi bikinisiyle plajda objektif karşısına geçen Alişan, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.
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Genç oyuncunun tatil pozlarına bir saat içinde yüz binden fazla beğeni geldi.
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