Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Acarkent'te bulunan bir mekanda Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bir araya gelen Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, bebekleri hakkındaki sorulara "Gayet iyi. İlginiz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.



