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  3. 07 Aralık 2018 10:10

Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Temmuz ayında kızları Liya'yı kucakların alan Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.

Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Acarkent'te bulunan bir mekanda Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bir araya gelen Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, bebekleri hakkındaki sorulara "Gayet iyi. İlginiz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

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Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, uzun süredir görüşmeyen Tarkan ve Kenan Doğulu, özlem giderdi. Kenan Doğulu'nun baba olan Tarkan'ı kutlayıp tebrik ettiği öğrenildi.

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Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Doğum sonrası saçlarını siyah renge boyattığı görülen Pınar Tevetoğlu, patlayan flaşlarla şoke oldu. Aldığı fazla kiloları henüz veremediği gözlenen Tevetoğlu'nun, görüntü vermemek için montunun şapkasıyla yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Rahat tavırlarıyla gazetecilerle selamlaşan Tarkan, "Bizi burada buldunuz ya, sizleri tebrik ederim" sözleriyle espri yaptı.

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