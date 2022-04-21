İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''
Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen sorular görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim? Sürekli telefonla oyun oynuyor" şeklinde gelen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
Sürekli telefonla oynamasının evlilikte sorun yarattığını dile getiren ilişki terapisti, "Eğer erkekliği normalse bir yerde sana ihanet ediyor. Taş gibi kadınsın yanında. Söyle bir üroloğa gitsin" ifadelerini kullandı.
Böyle kocalık olmaz diyen Karacehennem, "Bugün ayrılsan kocalık vazifesini yapmıyor dediğin an da seni boşuyorlar" dedi.
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Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "Kocama evlenmeden önceki ilişkimi anlattım, o da her tartışmada yüzüme'' vuruyor" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.