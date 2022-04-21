İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''

Sürekli telefonla oynamasının evlilikte sorun yarattığını dile getiren ilişki terapisti, "Eğer erkekliği normalse bir yerde sana ihanet ediyor. Taş gibi kadınsın yanında. Söyle bir üroloğa gitsin" ifadelerini kullandı.

Böyle kocalık olmaz diyen Karacehennem, "Bugün ayrılsan kocalık vazifesini yapmıyor dediğin an da seni boşuyorlar" dedi.