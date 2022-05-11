İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt
Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen sorular da, Karacehennem'in yanıtları da olay oldu.
Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, 'Bir koca eşini birliktelikte geri çevirir mi?' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.
Bir takipçisinin "Eşim iş yüzünden yorgun olduğunu söylüyor. Ben ona yaklaşmadan o bana yaklaşmıyor. Ben yaklaştığımda da beni geri çevirdiği de oluyor. Üstelik bakımlı, çevresi tarafından beğenilen bir kadınım. Eşim beni sevmiyor mu? Fikriniz nedir?" sorusu dikkat çekti.
Soruya cevap veren Karacehennem, "Bir sürü sebep var. Birinci sebep sevmemesi. Seven erkek imkanı yok. Hem de genç ise karısıyla ya her gece ya da iki günde bir muhakkak beraber olur. Hele sen gidiyorsun, istiyorsun... 'Yorgunum' diyor. Bunu kafamın hiç bir yerine sığdırmam ben. Bu düpedüz seni aldatıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir erkek bunu yapmıyorsa ya erkekliğinden şüphe ederim, ya da başkalarıyla aşırı derecede hallediyor." yanıtıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.
Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim? Sürekli telefonla oyun oynuyor" şeklinde gelen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.