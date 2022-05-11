İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt

Soruya cevap veren Karacehennem, "Bir sürü sebep var. Birinci sebep sevmemesi. Seven erkek imkanı yok. Hem de genç ise karısıyla ya her gece ya da iki günde bir muhakkak beraber olur. Hele sen gidiyorsun, istiyorsun... 'Yorgunum' diyor. Bunu kafamın hiç bir yerine sığdırmam ben. Bu düpedüz seni aldatıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir erkek bunu yapmıyorsa ya erkekliğinden şüphe ederim, ya da başkalarıyla aşırı derecede hallediyor." yanıtıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.