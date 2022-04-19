İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru

Soruya cevap veren Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez. 'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak teyek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı... Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım." cevabıyla sosyal medyada gündem oldu.