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  3. 28 Ocak 2019 09:53

İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan mimar Belin Çapraz ilk soruda elendi.

İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

TOBB Ünivesritesi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra okulunda hukuk eğitimine devam eden aynı zamanda bir inşaat firmasında mimarlık yapan Belin Çapraz, ilk soruda elenerek herkesi şoke etti.

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İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

Belin Hanım'a destek olmak için yanında ablası ve emekli İngilizce öğretmeni annesi vardı. Belin'in Ablası, üstüne basa basa "Belin'in şansına inanırım, gerçekten çok şanslıdır. Bu zamana kadar hep istediğini elde eden, hırslı, başarılı bir kız oldu, umarım bugün de öyle olacaktır." dedi ama maalesef ailesinin umduğu gibi gitmedi.

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İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

Belin Hanım'a gelen ilk soru aslında çok basitti.

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İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

Filmlerde ve şarkı sözlerinde kimlerin aşkı için "büyük olur" denir? a) Pirelerin b) Perilerin c) Develerin d) Devlerin

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