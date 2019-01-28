İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan mimar Belin Çapraz ilk soruda elendi.
TOBB Ünivesritesi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra okulunda hukuk eğitimine devam eden aynı zamanda bir inşaat firmasında mimarlık yapan Belin Çapraz, ilk soruda elenerek herkesi şoke etti.
Belin Hanım'a destek olmak için yanında ablası ve emekli İngilizce öğretmeni annesi vardı. Belin'in Ablası, üstüne basa basa "Belin'in şansına inanırım, gerçekten çok şanslıdır. Bu zamana kadar hep istediğini elde eden, hırslı, başarılı bir kız oldu, umarım bugün de öyle olacaktır." dedi ama maalesef ailesinin umduğu gibi gitmedi.