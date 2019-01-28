İlk soruda elenen yarışmacı herkesi şoke etti

Belin Hanım'a destek olmak için yanında ablası ve emekli İngilizce öğretmeni annesi vardı. Belin'in Ablası, üstüne basa basa "Belin'in şansına inanırım, gerçekten çok şanslıdır. Bu zamana kadar hep istediğini elde eden, hırslı, başarılı bir kız oldu, umarım bugün de öyle olacaktır." dedi ama maalesef ailesinin umduğu gibi gitmedi.

