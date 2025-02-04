İlker Aksum 53 yaşında baba oldu
Geçen yıl kendisinden 20 yaş genç olan nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile nikâh masasına oturan 53 yaşındaki ünlü oyuncu İlker Aksum baba oldu.
Şu sıralar 'Siyah Kalp' dizisiyle seyirci karşısına çıkan İlker Aksum,19 Haziran 2023'te Dilay Ekmekçioğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Aksum, Instagram hesbaından sevenlerini mutlu edecek bir paylaşım yaptı.
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İlker Aksum "Lilamızı kucağımıza aldık. Dualarınızla" notuyla bebeğinin ilk karesini de paylaştı.
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53 yaşındaki ünlü oyuncu Lila adında bir kız çocukları olduğunu duyurdu. Aksum, baba olacağını "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” sözleriyle duyurmuştu..
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