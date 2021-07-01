İlyas Yalçıntaş, sevgilisini suya girmeye ikna edemedi
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Bardakçı Koyu'nda bir otelin plajında objektiflere takılan Yalçıntaş'ın yanında sevgilisi de vardı. Deniz ve güneşin keyfini çıkan ünlü şarkıcı, suyu soğuk bulan sevgilisini suya girmeye ikna edemedi.
Tatil sezonunu açan İlyas Yalçıntaş, sarışın sevgilisiyle Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.
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Milliyet'te yer alan habere göre Bardakçı Koyu'nda konakladıkları otelin beach'inde, şezlonglarda uzun süre sohbet eden 32 yaşındaki şarkıcı ve sevgilisi, günü denize girerek tamamladı.
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Ünlü şarkıcı, kendisini serin sulara bırakıp yüzmeyi tercih etti. Sarışın güzel ise suyu soğuk bulunca deniz içerisinde sevgilisini beklemeye başladı.
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İlyas Yalçıntaş, sevgilisine suya tamamen girmesi için ısrarcı oldu. Denizde sevgilisini ıslatıp suya alıştırmak isteyen şarkıcı, bu konuda başarılı olmadı.
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