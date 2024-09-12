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  4. İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti

İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile hayranlarından tam not aldı.

İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti - Resim: 1

Yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde 'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 

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İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti - Resim: 2

ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen Ergüçlü, DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 

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İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti - Resim: 3

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ergüçlü'nün büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımıyla gündem olan ünlü güzelin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor. 

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İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti - Resim: 4

TATİLDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI

Son olarak tatilden karelerini peş peşe paylaşan Ergüçlü, paylaşımına "Bu yaz ❤️‍🔥 ben" notunu düştü. 

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