İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile hayranlarından tam not aldı.
Yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde 'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.
1 / 8
ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen Ergüçlü, DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile dolu dizgin aşk yaşıyor.
2 / 8
PAYLAŞIMLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ergüçlü'nün büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımıyla gündem olan ünlü güzelin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor.
3 / 8
TATİLDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI
Son olarak tatilden karelerini peş peşe paylaşan Ergüçlü, paylaşımına "Bu yaz ❤️🔥 ben" notunu düştü.
4 / 8