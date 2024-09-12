İnci Taneleri Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları görenleri mest etti

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ergüçlü'nün büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımıyla gündem olan ünlü güzelin paylaşımları büyük yankı uyandırıyor.