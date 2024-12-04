İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Dilber hüzünle birleşen dansıyla içindeki acıyı atmaya çalışırken sahnede kendi dilinde dansıyla isyan edecek...
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde heyecan dorukta, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Dilber, Azem’e Zahir'in pavyonda olduğunu haber verir.
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Azem ve Cihan, Reyyaz ile Zahir'e meydan okur.
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Hüzünle coşkuyu dansına yansıtan Dilber, içindeki acıyı atmaya çalışır ve sahnede kendi dilinde dansıyla isyan eder.
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Dizinin temposunun arttığı anlarda Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından bıkar.
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