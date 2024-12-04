  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında

İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Dilber hüzünle birleşen dansıyla içindeki acıyı atmaya çalışırken sahnede kendi dilinde dansıyla isyan edecek...

İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında - Resim: 1

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde heyecan dorukta, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Dilber, Azem’e Zahir'in pavyonda olduğunu haber verir.

1 / 16
İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında - Resim: 2

Azem ve Cihan, Reyyaz ile Zahir'e meydan okur.

2 / 16
İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında - Resim: 3

Hüzünle coşkuyu dansına yansıtan Dilber, içindeki acıyı atmaya çalışır ve sahnede kendi dilinde dansıyla isyan eder.

3 / 16
İnci Taneleri'nde Dilber yol ayrımında - Resim: 4

Dizinin temposunun arttığı anlarda Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından bıkar.

4 / 16