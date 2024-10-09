İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'nin ilk sezonunda yıllarını hapishanede geçirdikten sonra çocuklarına kavuşmak için mücadele eden ‘Azem Yücedağ’ bir yandan işlemediği bir suçun yükünü taşırken diğer yandan hayata tutunma mücadelesi verdi.