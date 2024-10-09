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İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'İnci Taneleri' dizisinin yeni sezonu yarın akşam yayınlanacak bölümle başlıyor.

İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'nin ilk sezonunda yıllarını hapishanede geçirdikten sonra çocuklarına kavuşmak için mücadele eden ‘Azem Yücedağ’ bir yandan işlemediği bir suçun yükünü taşırken diğer yandan hayata tutunma mücadelesi verdi.

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İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar - Resim: 2

Yolunun kesiştiği ‘Dilber’ ve ‘Piraye’, Azem’i iki farklı dünyanın içine çekti. 

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İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar - Resim: 3

Önce oğlu ‘Cihan’ ardından kızı ‘Nehir’i bulan Azem’in planları istediği gibi ilerlemedi.

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İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar - Resim: 4

İlk sezonda yaşananların ardından yeni sezonda dönüşü olmayan kararlar İnci Taneleri’nin dengesini değiştirecek. 

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